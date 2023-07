Incendio in casa di riposo a Milano | sei morti Sala | Bilancio pesantissimo

E questo il bilancio aggiornato alle 7 dellincendio divampato intorno all1.20 di questa notte nella residenza per anzianidei Coniugi, in via dei 500 a Milano. Lo riporta lultimo bollettino ...Più di 80 ospiti della rsa - la storicadei Coniugi di via dei Cinquecento - sono stati trasportati in ospedale, alcuni in condizioni gravissimeAGI - Poco prima dell'1,30 di questa notte si è sviluppato unnelladi riposo dei Coniugi , in via dei Cinquecento a Milano . Il bilancio al momento è di sei persone morte e 81 ferite . Due ospiti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, ...

Incendio alla casa di riposto di Milano. «Io stanotte ho visto l'inferno intorno alla Rsa ma la Protezione civile è stata splendida». È quanto racconta la signora ...In 4 uccisi dal fumo e tutti intossicati gli 81 ricoverati due dei quali in gravi condizioni (Foto dei Vigili del fuoco) ...