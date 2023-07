Incendio casa riposo Milano | testimone | «Era l' inferno Anziani si proteggevano il viso con stracci bagnati per respirare»

Nottata con tragedia a Milano. Sei persone sono morte e altre due sono gravemente ferite a causa di undivampato la notte scorsa nellaper Coniugi, struttura residenziale per anziani di via dei Cinquecento, a Milano. Secondo quanto rende noto l'Areu, le sei vittime sono morte sul posto. ...Lavorano senza sosta da ore i vigili del fuoco intervenuti, a partire dalle 1.20, per undivampato in unadi riposo in via dei Cinquecento a Milano. Il bilancio è di sei persone morte, due feriti gravi e altri 79 ricoverati per intossicazione. 'Decine le persone salvate ...per Coniugi' è una residenza per anziani istituita nel 1955 e gestita da Proges - Società Cooperativa Sociale, come emerge nel sito web della struttura, destinata ad accogliere anziani - i ...

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - L'incendio scoppiato in una camera della residenza per anziani Casa dei coniugi di Milano è stato "contenuto. Viene da direi n questi casi che poteva andare peggio, ma sei ...Quattro persone sono morte intossicate dal fumo, due per le fiamme. È il triste bilancio di un incendio che è divampato la notte scorsa in una casa di riposo di Milano, in via dei Cinquecento, zona ...