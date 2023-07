Incendio alla RSA Casa per Coniugi | le testimonianze del vicinato e dei parenti

Intorno all'1 e 20 si è sviluppato un devastantecasa di riposo dei Coniugi, a Milano. Il rogo è partito dal primo piano. Il bilancio al momento è di sei persone morte " cinque donne e un uomo " e 80 feriti ricoverati in ospedale. ...Quando Alice, all'età di 9 anni, perde tragicamente i genitori in un misterioso, viene portata a vivere con la nonna JuneThornfield flower farm, dove scopre che numerosi segreti si ...'Voglio rivolgere un apprezzamento ai vigili del fuoco epolizia per l'intervento di evacuazione tempestiva della Rsa in cui è divampato l', la loro competenza ha salvato diverse vite'. Lo sostiene il procuratore di Milano Marcello Viola a ...

Milano, incendio alla Rsa «Casa dei Coniugi»: sei anziani morti e 81 feriti, decine di intossicati Corriere Milano

Un vasto incendio è in corso in zona Caitina a Modica. Le fiamme hanno bruciato alcune auto in sosta e alberi. L’incendio è nei pressi della cosiddetta Vetta. Sul posto squadre dei vigili del fuoco e ...Un 33enne di Benevento è stato arrestato per incendio doloso. L'uomo aveva dato alle fiamme l'appartamento di un 32enne della città ...