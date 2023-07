Incendio a Milano nella casa di riposo | le prime parole della Procuratrice

... responsabile del dipartimento "Tutela della salute, dell'ambiente e del lavoro" lasciando il sopralluogo Casa di riposo per coniugi di, dove unha causato la morte di sei persone. ...Poco prima dell'1,30 di questa notte si è sviluppato unnella casa di riposo dei Coniugi , in via dei Cinquecento a. Il bilancio al momento è di sei persone morte e 81 ferite . Due ...Le condoglianze di Giorgia Meloni 'A nome mio e del Governo, esprimo massima solidarietà alle persone coinvolte nell'divampato questa notte in una struttura per anziani a. Sincere ...

Roma, 7 lug. (askanews) - 'L'incendio ha toccato una parte di questa struttura, è partito da una stanza che è l'unica in cui si sono diffuse ...10.35 Rogo Rsa Milano,fiamme partite da letto La Procura di Milano lavora con Polizia scientifica e Vigili del fuoco, ma "ci vorrà tempo per capire le cause" del rogo nella Rrsa milanese in cui sono ...