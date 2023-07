Incendio a Milano | chi sono le sei vittime

(Di venerdì 7 luglio 2023) su Tg. La7.it - Fra ledell'della notte scorsa alla Casa dei coniugi di via dei Cinquecento a, in zona Corvetto, ciNadia Rossi, di 69 anni, e Laura ...

Fra le vittime dell'della notte scorsa alla Casa dei coniugi di via dei Cinquecento a, in zona Corvetto, ci sono Nadia Rossi, di 69 anni, e Laura Blasek , di 86, che si trovavano nella camera 605 della ...Arrestata la donna alla guida: 'Andava a 160 all'ora, poi se l'è presa con i corpi a terra' Sequestrato il cellulareRsa, la testimone: 'Vetri che scoppiavano, era l'inferno. Anziani ...10,50: Stanno migliorando le condizioni di una delle intossicate in modo più grave nell'in una RSA diche è stata portata in codice rosso al San Raffaele. Nell'ospedale sono state portate due donne, che dopo l'ossigenoterapia stanno meglio e potrebbero essere dimesse già ...

È partito da uno dei letti della struttura l’incendio scoppiato nella notte, intorno alle 1.20, nella Rsa di Milano Casa per Coniugi provocando la morte di sei persone, con il ricovero in ospedale di ..."A nome mio e del Governo, esprimo massima solidarietà alle persone coinvolte nell'incendio divampato questa notte in una struttura per anziani a Milano. Sincere condoglianze ai familiari delle vittim ...