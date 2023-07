Incendio a Milano | 6 morti in casa riposo | “Fiamme in una sola stanza”

(Di venerdì 7 luglio 2023), 7 lug. (Adnkronos) –nella notte in unadi. E’ di seie di due feriti gravi il bilancio dell’scoppiato, intorno all’1.20, nella Rsadei Coniugi in via dei Cinquecento. “In una situazione come questa, c’è un’ipotesi di scuola, il fascicolo viene aperto come omicidio colposo plurimo. E’ un’ipotesi di partenza, essendoci sei persone decedute. Il punto di origine dell’è il letto di una persona ricoverata; sull’innesco ci stiamo lavorando”. Così la procuratrice aggiunta diTiziana Siciliano, uscendo dalla Rsa. 81 le persone ferite trasportate in ospedale. Sull’“è stato aperto un fascicolo, ma per ricostruire con chiarezza le ...

... responsabile del dipartimento "Tutela della salute, dell'ambiente e del lavoro" lasciando il sopralluogo Casa di riposo per coniugi di, dove unha causato la morte di sei persone. ...Poco prima dell'1,30 di questa notte si è sviluppato unnella casa di riposo dei Coniugi , in via dei Cinquecento a. Il bilancio al momento è di sei persone morte e 81 ferite . Due ...Le condoglianze di Giorgia Meloni 'A nome mio e del Governo, esprimo massima solidarietà alle persone coinvolte nell'divampato questa notte in una struttura per anziani a. Sincere ...

Roma, 7 lug. (askanews) - 'L'incendio ha toccato una parte di questa struttura, è partito da una stanza che è l'unica in cui si sono diffuse ...10.35 Rogo Rsa Milano,fiamme partite da letto La Procura di Milano lavora con Polizia scientifica e Vigili del fuoco, ma "ci vorrà tempo per capire le cause" del rogo nella Rrsa milanese in cui sono ...