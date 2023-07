“In Ue siamo governati da Joker Qual è la vera sfida alle europee”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 7 luglio 2023) Pubblichiamo l’intervista di Libero a Nicola Porro a cura di Francesco Specchia. Nicola Porro cura l’arte un po’ tantrica della “ripartenza”, solo che invece del Buddha ha come modello Antonio Martino. Con l’economia nel cuore e la speranza nel portafogli, il pregiato collega riaccende il Petruzzelli di Bari con la sua kermesse liberale e liberista la Ripartenza23 – Liberi di pensare, densa di speranze, analisi e piattaforma programmatiche. Caro Nicola, tu hai la fissa del “Paese del fare”. Nell’odio dei modelli, delle procedure e, in genere in quello che Tremonti chiama il «terzo livello infernale delle burocrazia», un nemico lo trovi sempre. Un tempo era il Covid. E ora? «Ora c’è la dittatura del climatismo: da un lato i vincoli burocratici, il Nimby; e, dall’altro, la sovrabbondanza di normesul clima che rischiano di devastare industria e libertà. Con ...