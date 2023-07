In navigazione con Renzo Rubino | «Il mare è un bene supremo che va tutelato»

(Di venerdì 7 luglio 2023) Nei mari di Puglia c’è un’imbarcazione speciale. È quello di Porto, festival dele della musica, nato dalla mente del cantautore pugliese. In viaggio lungo le coste del tacco d’Italia, l’artista ha già fatto tappa a Brindisi, Giovinazzo e Monopoli. E ora si veleggia in direzione di Tricase (venerdì 7 luglio) e Campomarino di Maruggio (domenica 9 luglio), entrambi sold out. Di porto in porto,ha regalato emozioni e divertimento in location d’eccezione a bordo dell’ormai iconico caicco. L’edizione 2023 ha ospitato, a oggi, Mahmood, Omar Pedrini, Madame, Santi Francesi, Diodato Bianco, Giovanni Caccamo e Niccolò Fabi. Attesi a Tricase Carlo Amleto, Delicatoni, Levante, Nada, Raf mentre Dardust, Dente, Emma Marrone e Francesca Michielin chiuderanno in bellezza il festival ...

È in pieno svolgimento il viaggio per mare di 'Porto Rubino', che chiude la sua quinta edizione a Campomarino di Maruggio. L'intervista a Renzo Rubino.