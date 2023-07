In Iraq riaprono le chiese

Leggi su panorama

(Di venerdì 7 luglio 2023) Migliaia di cristiani stanno tornando in, nelle terre distrutte dall’Isis (da dove, dieci anni fa, erano fuggiti in 120 mila). Così aprono nuovi luoghi di culto e fioriscono speranze di vita e lavoro, come raccontano a Panorama le testimonianze di chi, grazie alla fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre, è rientrato nella piana di Ninive. «Siamo tornati nelle nostre città, che erano distrutte e senza vita. Ci siamo concentrati sulla ricostruzione. Negli ultimi anni la polvere nera è stata spazzata via» dice con orgoglio il poeta cristiano, Namroud Kasha, riferendosi alle distruzioni provocate dal Califfato. L’intellettuale cristiano è tornato, come migliaia di famiglie, nella piana di Ninive a nord di Mosul, la terza città dell’, che le bandiere nere avevano occupato e saccheggiato nel 2014 costringendo alla fuga 120 mila anime fedeli a Gesù. ...