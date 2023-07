In che fase siamo | Fitto | la verità sul Pnrr

(Di venerdì 7 luglio 2023) “Noi stiamo lavorando a una rimodulazione. Quando sarà pronta penso sarà utile parlare per fatti e non per ipotesi o annunci. Evidente chein unache mi auguro sia conclusiva e positiva”, le parole di Raffaele, Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR, a margine del convegno Anci “Missione Italia,dei comuni e delle città”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

"Ogni attacco informatico nasce da unadi ricognizione, in cui l'attaccante cerca di identificare una serie di informazioni, pubbliche e semi pubbliche,terzi hanno pubblicato e hanno reso ..... in realtà la società ha poi scopertoarriva fino a 4.500 metri di profondità . Da qui l'annuncio degli ultimi giorni. Terminata laesplorativa, la società mineraria norvegese è impegnata ...Resta il fattoa giugno la discarica sarà esaurita per tutti. 'Per i viterbesi portare i ... La Via per il nuovo invaso da circa un milione di metri cubi, vicino a quello in uso, è nella...

Pnrr, il ministro Fitto: "In che fase siamo" Liberoquotidiano.it

A diciassette giorni dall'esordio nel Mondiale di calcio femminile, l'avventura iridata dell'Italia è ufficialmente iniziata. (ANSA) ...Certificato di Intesa Sanpaolo che permette di investire su Alphabet con le prime 11 cedole incondizionate e successive cedole incondizionate.