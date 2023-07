Imputazione coatta per Delmastro Palazzo Chigi attacca | “Giudici fanno politica?”

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il Gip di Roma ha ordinato alla Procura di non archiviare - come da lei proposto- l'inchiesta sulla fuga di notizie sul caso Cospito, procedendo invece a formulare l'e procedere all'Udienza preliminare per decidere sul rinvio a giudizio del sottosegretario Fdi alla Giustizia Andreadelle Vedove.Nel chiedere l'archiviazione la Procura "riconosce l'esistenza oggettiva della violazione del segreto amministrativo - si affermava in una nota di maggio - ed è fondata sull'assenza dell'elemento soggettivo del reato, determinata da errore su legge extrapenale". Secondo il giudice, invece, sussiste sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo del reato di rivelazione di segreto d'ufficio nella vicenda dell'anarchico detenuto al 41 bis. L'eventuale rinvio a giudizio sarà deciso in una nuova udienza.: sono ...

