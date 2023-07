Imparare i segnali degli animali per l’uomo è una questione di sopravvivenza

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 7 luglio 2023) La comunicazione tra specie è una caratteristica fondamentale della vita sulla Terra e va avanti da miliardi di anni. Gli esempi di mutualismo hanno una cosa in comune: funzionano grazie ai. Un fungo in crescita usaspeciali filamenti chiamati ife e la produzione di muco per percepire le molecole-segnale delle alghe con cui instaurare una collaborazione, così da poterle assimilare per creare un lichene. L’indicatore golanera ha un canto speciale per attirare l’attenzione del tasso del miele, che poi guida fino all’alveare volandogli davanti. Durante la ricerca di cibo, i gamberi schioccatori tengono una delle loro lunghe antenne appoggiata alla coda del loro amico ghiozzo, di modo che, se il pesce dalla vista lunga individua un pericolo, lo segnala con un colpo di coda ed entrambi riescono a mettersi al sicuro.Gli alberi di acacia ...