Immobiliare Maghen Capital acquisisce asset residenziale a Milano

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 7 luglio 2023) “Siamo soddisfatti di aver acquisito questo immobile nel cuore di. Per il nostro gruppoSpA, specializzato in investimenti immobiliari residenziali, è un’operazione importante per sviluppare un progetto di qualità, in una zona di pregio, a due passi dalle vie dello shopping e d