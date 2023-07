Immancabili appuntamenti per il Blueside Summer Jazz

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 7 luglio 2023) Per il cinquantesimo anniversario di Umbria Jazz, alJazz Club verranno organizzate tre date con concerti live a ingresso libero e cocktail serviti su bicchieri di design Dopo l’apertura del primo concept Jazz Club di Perugia situato nel centro storico e una serie di iniziative di alto profilo già realizzate tra musica, degustazioni, cocktail d’autore, arte, fotografia e poesia, per celebrare i cinquant’anni di Umbria Jazz, verranno organizzati alcuni eventi molto attesi, con ingresso libero. IlJazz Club ha voluto così rendere omaggio a questi cinque decenni di Jazz che hanno portato la regione umbra ad essere riconosciuta in tutto il mondo come luogo di contaminazione artistica e musicale, apportando un suo contributo con concerti di musica Jazz previsti tra il 12 e il 14 luglio nel rinnovato spazio situato in Via Oberdan, ...