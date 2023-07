IMD debutta a Piazza Affari | Aliberti | “Quotazione tappa fondamentale del percorso di crescita”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 7 luglio 2023) International Medical Devices (IMD) è sbarcata venerdì 7 luglio su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di. Il gruppo opera nel settore del medtech, in particolare nella ricerca e sviluppo, produzione e distribuzione di un’ampia gamma di sistemi di diagnostica per X-Ray. Attraverso le tre società operative (Technix, IMD Generators e Intermedical), è attivo da oltre 40 anni in campo medicale, offrendo soluzioni altamente innovative e all’avanguardia in termini di diagnostica per immagini. International Medical Devices rappresenta la tredicesima ammissione da inizio anno su EGM, portando a 194 il numero delle società attualmente quotate su questo mercato. In fase di collocamento, ha raccolto 5,42 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment. In caso di integrale ...