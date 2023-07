Imbiancatura centro storico Martina Franca | Conserva | “Misura tardiva e gravosa per i cittadini”

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tarantini Time Quotidiano “Abbiamo appreso dell’ordinanza del sindaco Palmisano che obbliga residenti e operatori delad imbiancare le facciate dei propri edifici al fine di eliminare le situazioni di incuria ed assicurare decoro ed estetica alla zona settecentesca e ottocentesca. Un concetto condivisibile nelle parole ma che nei fatti, purtroppo, diventa un vero e proprio disagio per i destinatari del provvedimento che dovranno in fretta e furia provvedere a tinteggiare i propri immobili. Chiedere, o meglio costringere, improvvisamente iad imbiancare le proprie case senza nessun sostegno concreto da parte dell’Amministrazione è davvero assurdo. Tutto questo di botto, senza un minimo confronto preventivo con gli interessati e in soli trenta giorni, dimenticando il tempo essenziale per gli adempimenti previsti ...

