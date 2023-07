Leggi su iltempo

(Di venerdì 7 luglio 2023) I due principali partiti d'opposizione, Pd e M5S, non accettano la commissione sul Covid, con l'apertura di un'inchiesta che intende valutare il loro operato quando si trovavano al governo durante la pandemia. Per Giuseppe Conte è un «plotone d'esecuzione e di una vendetta politica» per colpire lui e Roberto Speranza, allora ministro della Salute.