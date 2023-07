Ilary Blasi | hai mai visto la mamma? Ecco da chi ha preso la sua bellezza

(Di venerdì 7 luglio 2023) Lei è splendida, ma avete mailadi? Quando laè proprio nel DNA: somiglianza impressionante. È da poco terminata il suo impegno televisivo, eppurecontinua ad essere al centro dell’attenzione di tutti. Se, fino a qualche giorno fa, la conduttrice era finita al centro della cronaca rosa per la presunta rottura con Sebastian, adesso l’ex letterina di Passaparola fa chiacchierare tutti per la sua vacanza da sogno. Avete mailadi? Bellissima. Credits: Instagram @(grantennistoscana.it)Ultimata la sua terza edizione de L’Isola dei Famosi, quindi,...

Il Tribunale Civile di Roma aveva stabilito che i 4 Rolex , oggetto di contesa trae Francesco Totti , sarebbero stati condivisi tra i due ex coniugi . Guerra dei Rolex definitivamente finita Nient'affatto, anzi, sembra che la sentenza del Tribunale Civile sia stata ...Quanto ai rumors che circolano, che pernon ci saranno più programmi all'orizzonte sulle reti Mediaset nella prossima stagione televisiva, l'ad smentisce. "Noi siamo soddisfatti di lei. ...Se da una parte abbiamo unache si è trincerata dietro il silenzio, e una Barbara d'Urso che invece dopo l'addio a Mediaset non ha voluto tacere neanche un secondo, per arrivare a una Belen Rodriguez che ha uno scopo ...

Altro colpo di scena nella vita sentimentale di Ilary Blasi che sembra alle prese con una nuova possibile crisi di coppia ...Il conduttore Enrico Papi ha vissuto alcuni attimi di puro panico: la rivelazione fa luce su un controverso retroscena del suo passato.