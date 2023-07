Il testamento di Berlusconi offre un’alternativa al metodo Agnelli e Del Vecchio

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 7 luglio 2023) Dopo di lui non c’è il diluvio, no davvero, ma Silviolascia un regno senza re. Ha fatto così in politica, lo ha ripetuto per gli affari di famiglia, coerente con se stesso. In politica ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti