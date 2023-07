(Di venerdì 7 luglio 2023) Dopo mesi di magra, iltecnologico comincia a vedere di nuovo la luce. L’entusiasmo nel mondo dell’Intelligenza Artificiale è spasmodico, moltiplicato ogni qual volta che viene rilasciato un nuovo strumento. Non era così scontato, visto il freddo inverno appena trascorso che sembrava prolungarsi anche oltre la stagione, facendo riscontrare perdite in tutto il. L’inversione di marcia è però avvenuta a cavallo tra la fine dello scorso anno e quello attualmente in corso, che ha portato il buon umore tra gli investitori e di conseguenza nelle aziende. O forse è più corretto affermare il contrario, visto che le società si stanno stimolando a vicenda nel continuo lancio di novità. Pertanto, se prima la domanda che attanagliava gli esperti riguardava il futuro del, non così roseo come ce lo si immaginava, ora invece è ...

Bene Nexi sul fermento deldei pagamenti digitali dopo l'operazione Worldpay. Tra i bancari in testa Bper e Banco Bpm . In fondo al listino le utility, penalizzate anche dal rialzo dei ...Strumentazioni hi -e comfort sono in dialogo costante. Quattro le camere, più che esclusive, ... 40 anni, nato a Ischia, tutta la sua vita nelalberghiero. Il faro può ospitare anche ...Esperti e addetti ai lavori sottolineano che la Cina deve ancora compiere progressi per raggiungere 'l'autosufficienza' neldell'high -, ma vi è grande fiducia nelle 'capacità' del Paese ...

Il settore tech è in ripresa. Ma ChatGpt già perde traffico Formiche.net

HONG KONG (Reuters) - Le autorità cinesi hanno annunciato una multa di 7,12 miliardi di yuan (984 milioni di dollari) per Ant Group per aver violato le leggi sulla protezione dei consumatori e sulla c ...MONTE ARGENTARIO - Il Flag Costa d'Argento presenta il progetto di ricerca applicata nel settore della pesca finalizzato al risparmio energetico ...