Il Premio Strega 2023 | Come d' aria di Ada d' Adamo | è il libro da leggere adesso assieme alla cinquina dei finalisti e gli altri sette candidati

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ilè di quelli che commuovono riga dopo riga e anche una volta chiuse le pagine e riposto il. A vincerlo, con 185 voti per il suo memoirD', è stata Ada d', scomparsa lo scorso aprile, poco dopo aver scoperto di far parte della prima selezione di 12 titoli. Dietro di lei, seconda sul podio, Rosella Postorino con Mi limitavo ad amare te (170 voti), quindi, terzo, Andrea Canobbio (La traversata notturna, 75 voti), con MGrazia Calandrone (Dove non mi hai portata) e Romana Petri (Rubare la notte) a chiudere la classifica finale con 72 e 59 schede. Illetterario assegnato annualmente all'autore di unpubblicato in Italia - tra il 1º marzo dell’anno precedente e il 28 ...

