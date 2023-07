Il pollo fritto conquista la Puglia

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 7 luglio 2023) È Casamassima, il celebre “paese azzurro” in provincia di Bari, la location che dal 7 al 9 luglio dalle 19 alle 23, accoglie Oiza Chicken Beat & Bites, il primo festival dedicato alall’italiana. L’evento è organizzato da Oiza Chicken, insegna delall’italiana in, con la partecipazione di Cibo Academy e il birrificio Birra Nova di Triggianello, e il patrocinio del Comune di Casamassima, e per tre giorni nel cuore verde della città barese, presso l’area verde tra via Carducci e via Piccinni ai partecipanti verrà proposto non solo buon cibo, ma anche buona musica e divertimento, con intrattenimento dedicato ai più piccoli e concerti gratuiti. Ai chioschi si potranno ordinare le diverse specialità di Oiza Chicken: nuggets, chicken donuts (ciambelle di petto di ...