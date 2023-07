Il pizzino che ha stroncato Leonardo Bonucci | addio-Juve | cosa c' è dietro

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) Finalmente una buona notizia per i tifosi bianconeri: la nuovantus non ha sentimenti. Come tutte le grandi società, sembra essere di nuovo cinica, oggettiva, spietata, netta. Tutto ciò che non è stata negli ultimi anni. Quando ha smesso di vincere, anziché disfarsi del passato ormai passato e avviare un nuovo ciclo, ha richiamato Allegri in panchina e mantenuto in rosa alcune vecchie glorie, nell'idea che potessero educare i nuovi al successo. Una su tutte,, il capitano dopo che i capitani Buffone Chiellini avevano abbandonato la nave, apparentemente l'unico in grado prolungare la dinastia vincente. Dopo un biennio a digiuno, lantus si è accorta chenon è più all'altezza di questo compito da visir e dei soldi che di conseguenza guadagna. Come mai soltanto adesso? ...