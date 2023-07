Il piano di Mosca e l’asse con l’Iran | ecco cosa succede ai droni Shahed

(Di venerdì 7 luglio 2023) La Russia starebbe producendo su licenzairaniani in una fabbrica del Tatarstan precedentemente adibita alla costruzione di macchinari e tecnologie per il settore agricol InsideOver.

... ha accettato la valutazione delle Nazioni unite secondo cui ildi rilascio delle acque ... mentre si recava ad assistere in tribunale una donna ingiustamente accusata, è ora ricoverata a...Anche per questi motivi, dunque, la litania di accuse incrociate trae Kiev è stata ... Secondo l'Ucraina, ildella Russia era quello di far saltare la centrale e accusare poi l'avversario: ...... bisogna affidarsi alla propaganda di. Filtrandola e interpretandola, si può meglio capire quanto il personaggio abbia, piaccia o no, un ruolo di primo, giunti a questo punto, non solo ...

Il piano di Mosca e l'asse con l'Iran: ecco cosa succede ai droni ... Inside Over

La leader dell'opposizione ci racconta come si libera la Bielorussia, il “gulag” che non è un posto per la Wagner ...Distrutti il tetto e l'ultimo piano, danni anche agli edifici circostanti. Mosca assicura di non colpire deliberatamente i civili ...