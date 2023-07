Il patriota | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il: trama, cast e streaming delsu Sky Cinema Questa sera, 7 luglio 2023, su Sky Cinema Uno va in onda in prima serata alle ore 21.15 ilIl, pellicola del 2000 diretta da Roland Emmerich, con Mel Gibson e Heath Ledger. Ma vediamo insieme qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Il. Trama Ilracconta le vicende di Benjamin Martin (Mel Gibson), un mezzadro reduce di guerra che, alla fine del conflitto tra francesi e indiani, ha deciso di deporre le armi e dedicarsi completamente alla sua famiglia. Siamo nella Carolina del Sud, negli anni della guerra di indipendenza americana: Benjamin ha sette figli e un piccolo appezzamento di terra dove vive in assoluta tranquillità, almeno fino al giorno in cui si riaffaccia l’ipotesi di tornare in ...

