(Di venerdì 7 luglio 2023) Tutto sulla nuova maglia presentata dal, squadra della Bundesliga, per la prossima stagione. I dettagli Chi giocherà contro ilnon potrà fare a meno di pensare che la nuova maglia ne ricorda fortemente un’altra. Per la stagione 2023-24 il club tedesco ha cambiato sponsor tecnico: ilfornitore è Hummel, che ha preso il posto di Umbro. L’azienda è danese e proprioche stupì al Mondiale del 1986 si richiama la maglia della formazione teutonica: strisce molto più strette rispetto alle abitudini e inserimento di elementi più scuri nel suo disegno. Neue Geschichte schreiben: Das ist unser Heim-Trikot für die Saison 2023/2024. Jetzt Trikot sichern https://t.co/vlsWD6gPkX##NeueGeschichteschreiben ...

... Di Carlo vola a Lecce, e termina la carriera tra Livorno e Südtirol all'inizio delsecolo. ...Sampdoria " con il rammarico della mancata qualificazione ai gironi di Champions per mano del...... ufficiale Chiarodia Fabio Chiarodia, talento della Nazionale Under 19 azzurra, è undifensore del Borussia Monchengladbach. Il club tedesco lo ha acquistato per 2 milioni dalBrema. ......è ungiocatore del Borussia Monchengladbach, che ne ha annunciato così l'acquisto. IL COMUNICATO - Il Borussia Mönchengladbach ha ingaggiato il difensore centrale Fabio Chiarodia dall'SV...

Il nuovo Werder Brema si ispira alla Danimarca di Laudrup Calcio News 24

CALCIOMERCATO. Giornata di arrivi in casa Atalanta: il club orobico ha chiuso per Mitchel Bakker, giovedì visite mediche per Sead Kolasinac. Giornata di arrivi in casa Atalanta: il club orobico ha chi ...Bakker è il nuovo nome per la difesa dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini: scopriamo chi è e quali sono le caratteristiche del terzino olandese ex PSG.