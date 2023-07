Il nuovo Parlamento europeo e il futuro assetto dell’Europa

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ilha incaricato nel maggio 2022 la sua commissione affari costituzionali di elaborare dei progetti di revisione del Trattato di Lisbona firmato nel 2007 ed entrato in vigore nel dicembre 2009, un trattato suddiviso in due parti: il trattato sull’Unione europea (TUE) che si ispira al progetto di trattato-costituzione elaborato dalla Convenzione sull’avvenirepoi modificato dalla Conferenza intergovernativa (55 articoli); Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) – che riprende tutti gli articoli dei trattati precedenti così come fu deciso dai governi dei paesi membri, (355 articoli) – a cui si aggiungono i protocolli e le dichiarazioni insieme alla Carta dei diritti fondamentali divenuta con il Trattato giuridicamente vincolante. Al lavoro della commissione affari costituzionali – ...