Il nodo dei lasciti di Berlusconi | chi fra i figli dovrà pagarli e chi no al fratello | alla compagna e a Dell’Utri

(Di venerdì 7 luglio 2023) C’è ildeiin denaro che Silvioha disposto per ilPaolo, laMarta Fascina e l’amico di sempre Marcellonel testamento del Cavaliere aperto ieri e, in particolare, chi, fra i, è tenuto a pagarlo e chi, invece, no. L’onere spetterebbe, secondo alcuni esperti interpellato dall’Adnkronos, solo aidi primo letto del Cav, cioè Marina e Pier Silvio a cui l’ex-premier ha destinato la quota disponibile della sua eredità. Stando all’ultimo testamento olografo del leader azzurro, scritto il 19 gennaio 2022 sulla strada per il San Raffaele, col timore di ”non tornare a casa”, sottoforma di foglio di appunti su carta intestata “Villa San Martino”, questo onere sembrerebbe gravare sui quattro ...

L'altrocritico è l'inclusionegiovani e delle donne nel mondo del lavoro. Su questo fronte si registrano ancora le percentuali più basse d'Europa. Un dato per tutti: la quotaneet, i ...Commercio eCina Le esportazioni tedesche sono inaspettatamente diminuite a maggio , arrivando ... Esportazioni della Germania Andamento dal 2018 al 2023 "Gli aumentitassi di interesse globali ...Ildella sicurezza Recentemente la Bbc ha analizzato il Women's Peace And Security Index (Wps) ... la libertà di movimento, la trasparenza delle transazioni commerciali, il rispettosuoi ...

Tunisia: escalation a Sfax, il nodo dei migranti diventa crisi | Rivista ... Rivista Africa

Nella settimana dal 10 al 16 luglio Mercurio lascerà lo spazio zodiacale del Cancro per accasarsi in Leone: Ariete dubbiosa ...La Germania frena e mostra segnali di crisi in diversi settori: cosa succede alla locomotiva d'Europa in 5 grafici. Quali sono i fattori più preoccupanti per lo sviluppo della nazione.