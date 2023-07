(Di venerdì 7 luglio 2023) La cantante colombiana, per la sfilata Haute Couture Autunno-inverno 2023/2024 di Viktor & Rolf, sfoggia un capospalla con un messaggio chiaro e conciso. Perché come dice lei stessa: «Il sì è sopravvalutato»

1) Si farà in tempo per la ripresa scolastica ad assicurare il servizio di refezione scolastica Lo scorso anno scolastico fu dato al' annuncio della partenza di tale servizio al ...... lasciando sulla fiancata la scritta 'Free Park' a. Punizione per chi parcheggia male Un modo di punire i trasgressori che nei giorni scorsi al Quadraro, quartiere sud - orientale ...... curata ancora una volta da Alexander Dynan, durante il primo incontro con Narvel: una maglietta color arcobaleno su cui è stampato aun motto inneggiante alle "Good Vibes" e che ...

Il «No» a caratteri cubitali di Shakira. Ma a cosa Vanity Fair Italia

Giustiziere della sosta vietata, così è stato ribattezzato il misterioso uomo che a Roma agendo di notte con una bomboletta ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...