Il Napoli prende un Big bianconero | Giuntoli è già dimenticato

Serena Bortoneil posto di Massimo Gramellini: raddoppiano Le Parole in onda sia il sabato ... Roberto Sergio, alla presentazione della nuova offerta a, "Tanti programmi sono ...Giuntoli, che ha reso iluna società economicamente sana e virtuosa, deve risollevare le ... Il giocatore non rientra nei piani di Allegri,molto (6 milioni netti annui) e il suo agente ...Presentazione dei palinsesti Rai dal centro di produzione televisiva Rai didopo l'addio di alcuni volti simbolo degli ultimi trent'anni della tv pubblica, tra i quali ... poi,il posto di ...

Napoli, campo libero per Kilman ma serve lo sconto Corriere dello Sport

A Radio Napoli Centrale, nel corso di "Un Calcio alla Radio", è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista Radio24: "Penso che Mbappé resterà al PSG e andrà via a parametro 0, un danno d’immagine. Chi ...La vittima è Giovanni Toscano, medico di 67 anni, fratello del professor Marcello Toscano, ucciso a coltellate da un collaboratore scolastico in una scuola di Melito, in provincia di Napoli, lo scorso ...