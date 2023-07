“Il magistrato ha violato la legge” Senaldi | cosa non torna sul caso Santanché

(Di venerdì 7 luglio 2023)nonnel “Santanchè”? Lo spiega il direttore di “Libero” Pietroche, ospite nel talk show di LA7 “Omnibus”, fa chiarezza sulle storture della vicenda. La ministra del Turismo Daniela Santanchè è accusata di bancarotta fraudolenta connessa a presunte irregolarità commesse da alcune società a lei collegate durante la pandemia di Covid-19. In particolare, secondo l'accusa, l'azienda di cui Santanchè è azionista avrebbe accumulato debiti per 8 milioni di euro. Per far fronte ai debiti e alle difficoltà di bilancio della società è stata dunque creata una nuova azienda ma nei vari passaggi tra una società e l'altra ci sono stati licenziamenti e sarebbero state commesse irregolarità nei confronti dei dipendenti, tra cui il mancato pagamento del trattamento di fine rapporto. La Ministra del Turismo, si ...

Senaldi: "Magistrato ha violato la legge" e Fittipladi: "Devi cambiare mestiere" La7

Gip contro pm, imputazione coatta al sottosegretario sul caso Cospito. "I magistrati fanno opposizione" Niente archiviazione per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Il gip ha respinto ...Qui c'è un magistrato che ha violato la legge per danneggiare il governo". E Fittipaldi: "Devi cambiare mestiere, sei diventato il perfetto avvocato della Santanchè".