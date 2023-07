Il magistrato Albamonte | “Attacco del governo ai pm? Si delegittima chi indaga | facevano così anche Berlusconi e Renzi” Su La7

(Di venerdì 7 luglio 2023) “Rapporto anomalo e pericoloso tra magistratura e politica? A me sembra che la nuova politica continui a utilizzare un vecchio strumentario retorico. Non troviamo in queste dichiarazioni nemmeno lo sforzo dell’originalità”. A dichiararlo, ospite a In Onda su La7, ile segretario di Area, Eugenio, che ha commentato la nota diffusa da Palazzo Chigi con la quale ilha attaccato la magistratura, mettendo nero su bianco che “una parte di loro fa attivamente opposizione”. A spingere l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni a scontrarsi con pubblici ministeri e giudici sono stati i casi Santanchè e Donzelli. “Il tema della magistratura che fa politica lo abbiamo sentito da, da, da Salvini – ha continuato– ogni volta che c’è un’iniziativa ...

... e qualche accertamento andrà pur sempre fatto ", avverte il. Contro l'ampio numero di denunce, " la soluzione non è rendere leciti abusi odiosi ". Giuseppe Cascini Anche Eugenio...Frenare l'informazione è il loro unico scopo", il commento del pm romano Eugenio, ... aggiunge l'ex. A Nordio, quindi, l'augurio sentito di non farsi condizionare e di andare ...Persino per il segretario di Area Eugenio"non andava inflazionato per evitare di ... In più il ministro non è un intruso o un nemico, ma un exche conosce pregi e difetti del ...

L’ex presidente dell’Anm boccia la riforma della Giustizia: «Il ministro si era impegnato a discuterne con noi magistrati, ma l’omaggio a Berlusconi ha impresso un’accelerata precipitosa» ...