(Di venerdì 7 luglio 2023) Quel che sta succedendo nel mondo della moda disi potrebbe riassumere nell’immagine della rapper Cardi B che l’altra mattina scuoteva il deretano a favore dei fotografi asserragliati in fondo alle scale del Petit Palais di Parigi dopo lo show di Schiaparelli. Rideva e si agitava in un abito di velluto nero di seta, bordato di ricami dorati, tagliato e cucito a mano che, diciamo, nessuno dei suoi follower potrebbe mai lontanamente permettersi e del quale tutti, tenderemmo a credere lei compresa altrimenti speriamo che l’avrebbe indossato con un minimo di rispetto, ignorano la passione, le ore di lavoro profuso, la competenza, la cultura necessarie, e di certo anche la situazione sociale nella quale il suo piccolo e volgarissimo show avveniva, e cioè un paese devastato, letteralmente e figurativamente, dallo scontro di classe. La morte non accidentale del giovane ...

Poco tempo fa, la testata russa Proekt aveva scritto che il presidente russo hacostruire ... mentre il livello didi quello di Putin non trova precedenti nella storia. E sembra che in ......una famiglia benestante e cresce quindi ricevendo una educazione di qualità in un ambiente di. I due avranno un legame tumultuoso,di sfide e difficoltà. Appuntamento quindi fissato per ...... mentre Lillard questonon ce l'ha. Il n°0 dei Blazers vuole disperatamente gli Heat, gli ... perché l'agente di Lillard, Aaron Goodwin , raggiunto da queste squadre hasaper loro che se ...

Il lusso ha fatto pop Il Foglio

A Wimbledon collaborazione tra Sinner e la nota maison, che ha confezionato per lui una maxi bag dallo stile inconfondibile ...Denunciato per contrabbando e anche per contraffazione, perché aveva un dodicesimo orologio risultato un falso ...