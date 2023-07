Il Grooming e la crescita del mercato globale della skincare maschile

Leggi su panorama

(Di venerdì 7 luglio 2023) «L'omo, pe' esse omo, a 'dda puzzà» recitava un vecchio proverbio romano che ad oggi siamo felici di aver completamente dimenticato, anzi possiamo dire sconfitto. Questo possiamo affermarlo grazie a delle indagini che, in seguito alla pandemia, hanno visto il settore del “” - termine che definisce la cura personale dell'uomo - crescere vertiginosamente. Basti pensare che nel 2022 ildelè stato valutato 202,6 miliardi di dollari, oggi arrivato a 218,5 miliardi ed entro il 2030 prevede un’espansione CAGR - Compound annual growth rate - dell’8,0% (fonte: Grand View Research). I sondaggi vedono i prodotti ditra i primi posti, ma sono compresi anche articoli per la cura dei capelli, le tinte colorate, prodotti per la rasatura e gli eventuali accessori. Si ...