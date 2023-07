Il governo in piena sindrome da accerchiamento perde la testa per uno spiffero

(Di venerdì 7 luglio 2023) Due giornate surreali a scambiare la normalità per un complotto della magistratura. Così Meloni ricompatta i manettari, anche della politica, e ammazza le riforme in culla. Una vita a trasformare ogni relazione istituzionale in una lotta nel fango

... centrale nell'azione delregionale guidato dal presidente Marco Marsilio. "Il distretto di ... 'Ringrazio Arta Abruzzo per aver rimesso inefficienza la motonave Ermione " commenta ......dalla liquidazione volontaria dopo 10 anni e il ritorno allaoperatività, in continuità con l'esercizio precedente. Inoltre, in attuazione della Delibera n. 5/2020 dell'allora Ente did'...E ancora: 'Non si può vedere il paradosso di unper la prima volta guidato da una donna che cancella i fondi per i nidi previsti nel Pnrr, vorrebbe dire non considerare che alcune regioni del ...

Ministro Locatelli: "Fondamentale piena attuazione Progetto di vita ... disabilita.governo

E cioè: una ministra accusata dai dipendenti di non aver pagato le liquidazioni e che dichiarava illiberale il green pass e fallimentari le politiche anti covid, ma ne intascava i sussidi, al governo ...Roma, 7 luglio 2023 – Una silicon Valley Made in Italy Forse sì. È il grande investimento che potrebbe essere portato a compimento entro il 2027 da Intel, il colosso americano specializzato nella pro ...