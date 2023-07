Il figlio di La Russa denunciato per violenza sessuale. Accusato da una 22enne

"Mi disse che aveva avuto un rapporto con me sotto effetto di sostanze stupefacenti". Leonardo Apache La, il terzodel Presidente del Senato , è indagato per stupro. A denunciarlo, una ragazza di ventidue anni, famiglia benestante di Milano, sua compagna di liceo. La Procura di Milano " si ...leggi anche La: ungay Sarebbe un dispiacere come se fosse milanista FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Politica Ignazio La, chi è il nuovo presidente del Senato ...... a quanto pare assunta prima di andare in discoteca e incontrare ildel presidente del ... Andrea Bazzoni , legale della famiglia La, ha affermato che, in base alla versione del ragazzo : '...

Giovane denuncia: «Violentata dal figlio di La Russa» Il Sole 24 ORE

Una 22enne ha denunciato Leonardo Apache La Russa, uno dei figli del presidente del Senato Ignazio La Russa, per una presunta violenza sessuale. La Procura di Milano ha affidato l'inchiesta al pm Rosa ...La biografia di Leonardo Apache La Russa, il terzogenito del presidente del Senato Ignazio La Russa attivo nel mondo della musica con il nome d'arte di Larus.