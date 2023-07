Il farmaco Leqembi rallenta l’Alzheimer | via libera negli Usa | come funziona e i rischi emersi dai test

(Di venerdì 7 luglio 2023) La Food and Drug Administration ha dato piena approvazione a, ilche– seppur moderatamente – l’avanzata del. A gennaio l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei farmaci aveva dato un prima viaalsulla base degli incoraggianti risultati ottenuti nei. Gli interrogativi però sono ancora tanti. Allo stato attuale, ilcomporta notevoliper la sicurezza e nel corso dei trials clinici avrebbe fatto registrare casi di emorragia cerebrale, che in alcuni casi sono risultati fatali. Ed è per questo motivo che la Fda ha ordinato che ilsia venduto con un black box warning, l’etichetta di effetti collaterali riservata ...

