Il Consiglio federale respinge il ricorso della Reggina Resta il Collegio di garanzia

(Di venerdì 7 luglio 2023) Niente da fare per lanuovamente fuori dalla serie B. Ilha respinto ilpresentato a seguitobocciatura da parteCovisoc per il mancato versamento nei tempi dovuti di 757 mila euro. Il club amaranto ha ora 48 ore di tempo per presentareche sarà discusso davanti aldidel Coni il 20 o 21 luglio.

Il Consiglio Federale della Figc, presa visione dei pareri di Covisoc e Commissione criteri infrastrutturali, ha deciso di ammettere il Lecco in Serie B, mentre ha respinto le richieste di Reggina

