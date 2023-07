Il Comitato di Presidenza propone Tajani alla guida di Forza Italia

A lui sarà assegnata una targa in ricordo di Rodolfo "Foffo" Trabacca, storico presidente delRegionale della FIP e la medaglia concessa dalladella Camera dei Deputati. A ...Il punto di Eraldo Bigi per Elezioni e sistemi elettorali nel mondo sulla corsa alladel Consiglio di vigilanza della Bce Il 23 giugno scorso è scaduto il termine per la ...undi ...Ildi indirizzo dell'ente presieduto da Franco Parasassi ha cooptato in cda apprende ...una discontinuità rispetto alla precedente gestione durata oltre un ventennio sotto ladi ...

Ultimo'ora: Fi: ok unanime Comitato presidenza documento per ... La Svolta

ROMA (ITALPRESS) – Il Comitato di Presidenza di Forza Italia ha approvato all’unanimità il documento politico, realizzato con il ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...