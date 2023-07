Il Cioccolato è fra gli alimenti più venduti in Italia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il 7 luglio si celebra la Giornata Mondiale del, dolce che inrappresenta uno degliin commercio che ha fruttato economicamente più di due miliardi al nostro paese. Il consumo delinGiornata Mondialephoto credits pixaby Ilè uno dei pochi prodotti alimentari che non ha subito alcuna crisi in, nonostante la pandemia. Secondo i dati diffusi da Just Eat, nel 2020 il consumo dia domicilio è aumentato del 35% in più rispetto all’anno precedente. Nei primi mesi del 2021 i chilogrammi dia casa hanno superato i novemila. Un’altra compagnia di spedizione, Delivery, ha fornito ulteriori dati per ...