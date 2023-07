Ignazio La Russa difende il figlio Leonardo | «L’ho interrogato | nessun atto penalmente rilevante La ragazza mi era sembrata tranquilla»

Leggi su open.online

(Di venerdì 7 luglio 2023) Non ha dubbi sull’innocenza di suoLadopo la denuncia di una 22enne per violenza sessuale nei confronti diApache, come rivelato dal Corriere della Sera. «Dopo averloa lungo – ha detto in una nota il presidente del Senato – ho la certezza che mionon abbia compiuto alcun. Conto sulla Procura della Repubblica verso cui, nella mia lunga attività professionale ho sempre riposto fiducia – aggiunge – affinché faccia chiarezza con la maggiore celerità possibile per fugare ogni dubbio». I dubbi Dubbi che per Lasenior non mancherebbero, a cominciare dalla tempistica con cui è arrivata la denuncia della ...