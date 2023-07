Ignazio La Russa | cosa ha da dire dopo le gravi accuse al figlio

Leggi su tvzap

(Di venerdì 7 luglio 2023) IldiLa, Apache di 19 anni, è stato denunciato da una ragazza per violenza sessuale. La denuncia nei suoi confronti è stata presentata Milano. Sul caso indaga la procura. Adesso a parlare è il presidente del Senato sulleverso suo. Leggi anche: La: «Dimissioni da presidente dell’Inter Club? Semmai dal Senato» Leggi anche: “Chi l’ha visto?”, la figlia di Maria Chindamo rompe il silenzio: il suo raccontoLa, lea suoLeonardo Apache Laè stato denunciato per violenza sessuale da una ragazza. La giovane ha raccontato che, durante una serata in discoteca del 18 maggio ...