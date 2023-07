Ignazio La Russa | chi è la ragazza che ha accusato il figlio Leonardo Apache di violenza sessuale?

MILANO. La procura di Milano indaga sulla denuncia per stupro presentata da una giovane di 22 anni contro Leonardo Apache La, figlio del presidente del Senato,La. Gli abusi sarebbero avvenuti dopo una serata in discoteca, ma il giovane si difende: "Nessuna costrizione". L'inchiesta è affidata al pm Rosaria Stagnaro, coordinata dall'aggiunto ...L'incontro conLaÈ soltanto intorno alle 12.30 che la ventiduenne, "presa dalla vergogna" trova la forza di chiedere indietro i suoi vestiti che "erano al piano di sotto". In ...La giovane si sarebbe accorta che quella era la casa della famiglia Laperché 'intorno alle 12.30Lasi affacciò alla camera vedendomi nel letto. Se ne andò via'. Il ...

