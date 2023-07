Idea low cost per la difesa | il Napoli guarda in Inghilterra

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tra i tanti nomi per laazzurra fatti negli ultimi giorni, la dirigenza partenopea starebbe sondando il terreno per un centrale dall’. Ilè alla ricerca di un nuovo difensore centrale da affiancare al terzetto formato da Amir Rrahmani, Juan Jesus e Leo Ostigard. La cessione di Kim Min-jae al Bayern Monaco ha spinto la società a fiondarsi sul mercato dei difensori. La strategia è chiara: prendere un difensore affidabile e promettente e regalarlo a Rudi Garcia per sostituire il sudcoreano. L’edizione odierna del Mattino ha confermato l’interesse del club per Armel Bella-Kotchap. Chi è Armel Bella-Kotchap Il difensore 21enne, attualmente in forze al Southampton, è di grande prospettiva. Bella-Kotchap è nato in Francia ma ha il passaporto tedesco e sembrerebbe proprio lui l’alternativa a Max Kilman. Bella-Kotchap, ...