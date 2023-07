IBL Banca innalza | per 1 anno | al 3 | 30 il tasso d’interesse lordo garantito dal conto corrente ControCorrente sulle somme sempre disponibili

(Di venerdì 7 luglio 2023) La promozione per i nuovi clienti che aprono Controprevede tre fasce di tassi applicate in base alla liquidità presente sule canone gratuito per il primo. Inoltre, con la nuova offerta di IBL, rendimento più alto anchevincolate. Roma, 07/07/2023– IBLalza al 3,30%,ildi interesse sulla liquidità depositata su Contro– ilche remunera lelibere e, senza necessità di vincoli, proponendo un’offerta che risulta essere attualmente la più competitiva nello specifico settore di riferimento. In particolare, ai nuovi clienti che aprono il ...

Anche il conto deposito dioffre delle buone opportunità, si avranno infatti tassi esclusivi per vincoli attivati entro il 30 settembre 2023 sia in filiale che online nonché da app. ......30% per sei mesi concontro l'inflazione Riassumendo La novitàPer vecchi e nuovi clienti aumentano i tassi di interesse dise si attiva un nuovo vincolo fino al 30 giugno 2023. ...... FinecoBank, Flowe, GruppoCarige, Gruppo Banco Desio, Gruppo Crédit Agricole Italia (carte di debito EasyPlus e carte di credito Nexi), Hello bank! (gestita da BNL), Hype,, iCard, ...

IBL Banca innalza, per 1 anno, al 3,30 il tasso d'interesse lordo ... Adnkronos

La promozione per i nuovi clienti che aprono ControCorrente prevede tre fasce di tassi applicate in base alla liquidità presente sul conto e canone gratuito per il primo anno.Prato, 5 luglio 2023 - Torna la Sunset Run, la gara non competitiva promossa dall'Ordine dei Commercialisti, ormai giunta alla quarta edizione, che si svolgerà mercoledì 12 luglio, attraversando il ce ...