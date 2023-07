I “vecchi”che muoiono da soli e la cultura della società dello scarto Elogio della senescenza

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 7 luglio 2023) La premessa è d’obbligo: quei vecchi morti nel fuoco erano trattati benissimo , con un senso umanitario considerevole. Ed è persino superfluo sottolineare come i vigili del fuoco, che sono un vanto nazionale, li abbiano soccorsi portandoseli sulle spalle , ma la tragedia di Milano lascia un vuoto enorme, perché gli anziani sono come bambini e sei bambini non c’è una logica ragionevole che consenta di comprenderlo. Le case di riposo o RSA sono una buona cosa. Hanno preso piede, le prime, sin dagli anni settanta, quando le mutazioni sociali hanno cambiato l’organizzazione delle famiglie. Soprattutto l’ingressodonna nel mondo del lavoro portò a un cambiamento sostanziale. Prima gli anziani vivevano in famiglia, con i figli o al massimo vicino a loro. Poi, non c’era più posto per loro al punto che finanche Domenico Modugno ...