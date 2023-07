I programmi in tv oggi | 7 luglio 2023 | film e intrattenimento

(Di venerdì 7 luglio 2023) Su Rai Uno Tale e quale show, su Canale 5 La ragazza e l’ufficiale. Guida aiTv della serata del 7Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 7? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.18 Dalla Cina con furore. Nel 1930, nella Shangai occupata dai giapponesi, per vendicare il maestro di kung-fu Huo Yuanjia, l’allievo Chen Jeh affronta i membri di una scuola giapponese di karate. Secondo ...

... cominciando con il vietare o limitare la pubblicità di cibo spazzatura neitelevisivi ... a tutt', sottolinea il nuovo documento, i minori continuano a essere bombardati dalla ...'A tutt'- spiega il deputato dem - è indefinita la specifica competenza riguardante il ...risolutivo del problema e non c'è nemmeno stato l'inserimento dell'intervento neidi ......per guardare i vostri film epreferiti su un grande schermo anche durante le vacanze Allora non possiamo che segnalarvi questa ottima offerta di Amazon sul PVO YG300Pro , chetrovate ...

Stasera in tv, film, programmi e serie oggi giovedì 6 luglio: Chicago Fire, Zelig, Senza Malizia, Non sono una ilmessaggero.it

L’IRCC ha chiamato Ingresso espresso candidati per il terzo giorno consecutivo. Oggi sono stati emessi inviti ai candidati idonei per la selezione basata sulle ...Matteo Berrettini tornerà in campo domani, venerdì 7 luglio, e affronterà per il secondo turno del torneo di Wimbledon l'australiano Alex de Minaur (testa di serie n.15). Il romano, reduce dalla parti ...