I Mutonia presentano il nuovo singolo “Malèssere”

(Di venerdì 7 luglio 2023) Dal 7 luglio 2023 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “”, ildei. Prosegue il “TOUR” per tutta Italia. “” è un brano che tratta la tematica del “mal di vivere” spiegando che non solamente noi viviamo con noi stessi ma che conviviamo anche con i nostri mali che tra le varie situazioni, si prendono cura di noi. Il pezzo parla di uno stato d’animo, di quanto a volte non vorremmo saperne e neanche parlarne; l’insieme di emozioni e sensazioni che spesso ci porta al limite ma che comunque sono benzina per il nostro corpo. Spiega la band a proposito del brano: «NOI da molti anni a questa parte viviamo una vita abbastanza sana e dignitosa rispetto a tanti anni fa, e per “NOI” intendiamo una fascia ...