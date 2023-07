I movimenti di mercato più assurdi della settimana

(Di venerdì 7 luglio 2023) Siamo arrivati a luglio, il mese in cui finalmente le trattative si sbloccano, in cui gli “ufficiale” possono essere scritti senza più alcun timore. E così Brozovic è davvero andato all’Al-Nassr, Arda Guler alla fine ha scelto il Real Madrid, Mason Mount il Manchester United, Azpilicueta – a sorpresa – l’Atletico Madrid sull’Inter, Jurren Timber ha messo un altro mattoncino sull’ambizione dell’Arsenal di vincere la prossima Premier League. Al di sotto dei grandi trasferimenti che fanno la sezione Sport di Google News, facce che costituivano il panorama calcistico europeo vengono trasferite in posti inaspettati, che poi è il senso di questa rubrica. All’orizzonte vediamo altri trasferimentiformarsi come nuvole, ma è ancora troppo presto. Siamo ancora solo alla primaufficiale di calcio, che comunque già qualche ...

