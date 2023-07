I Mercenari | Anne Hathaway e Liam Neeson | il variegato listino di Vertice 360

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il2023/2024 di360 è davvero interessante: da I mercen4ri - Expendables acon il thriller In the Land of Saints and Sinners, fino alla commedia You Hurt My Feelings presentata al Sundance e il thriller psicologico Mother's Instinct cone Jessica Chastain. Come si dice, ce n'è per tutti i gusti. Ed è lo stesso Francesco Marchetti, Chief Marketing Advisor di360, a spiegarlo sul palco delle giornate professionali di Ciné in un'assolata Riccione. "Il nostro, ci sono tanti generi, e abbiamo dei forti rapporti con diverse case di produzione indipendenti americane: da FilmNation a Rocket Science, fino a Lionsgate e A24". Già perché è stata proprio...